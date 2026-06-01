Svima je odavno jasno da su blokaderi jedna skupina ljudi koje naš narod definiše starom izrekom "i kuso i repato", jer se tu ne zna ko šta misli, ko kakvu politiku vodi, koji su im ciljevi i što je najvažnije i kada se zna za neke ciljeve ispostavi se da su oni tako suprotstavljeni i u sukobu da ništa ne može da ih pomiri.

E to da ništa ne može da ih pomiri je možda i najbolja definicija njihovih viđenja sveta i meata Srbije u svetu, da nije zajedničke težnje da se samo dokopaju vlasti ili da što duže dobijaju razne grantove od stranih službi iz Srbiji neprijateljskih zemalja.

Poslednji takav ispad je napad Pavla Cicvarića na blokadere sa Politehnike.

Oni su zamerili što je jedna od perjanica blokadera sa nipodaštavanjem govorila o Srbiji, srpskom narodu, SPC i jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja Pojasu Presvete Bogorodice. Naravno, to su radili po onom principu "da se Vlasi ne sete", jer su svesni da je narod burno i sa velikim negodovanjem dočekao njihove autošovinističke i izrazito neprijateljske stavove prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svemu srpskom i generalno hrišćanstvu pa vrše kontolu štete.

No, čak i takva lažna kritika je bila prst u oko Pavlu Cicvariću koji smatra da je savršeno normalno da neko ima takve stavove o Srbiji i Srbima i da očekuje da ta ista Srbija i ti isti Srbi glasaju za njega.

Zato je on napao na društvenoj mreži Iks nalog Blokada Politehnika:

"Nisu to Ćavi i Inijesta, već profesorka koja je juče imala gostovanje i koja je podržala studente.

Pored toga što je zlonamerno i neukusno (indirektno ili direktno) optužiti profesorku da je saradnica režima jer to nije, ovakve etikete mogu da ugroze bezbednost prozvane osobe."

Postavlja se pitanje kako to rečena profesorka podržava studente? Tako što smatra da treba da budu blokirani fakulteti i da se ne drži nastava? Takođe se postavlja pitanje kako i kome želi dobro neko ko vređa Srbiju, srpski narod i jednu od najvećih svetinja hrišćanstva.