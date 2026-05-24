Čak su i lažljivi mediji morali da priznaju da su se studenti noćas divljački ponašali i da su u naletu destruktivnih nagona uništili centralnu beogradsku ulicu.

Repiorter N1 je u prenosu uživo rekao:

"Posledica je ovo: dakle, u Ulica Kralja Milana koja je uništena, u kojoj su oboreni kontejneri, razni stubovi. Možemo da vidimo... plastične i staklene flaše. Vidimo vatrogasce koji su gasili kontejnere. Ljudi koji su se sukobili sa policijom su koristili sadržaj iz tih kontejnera da nastave da gađaju policiju onda kada im je nestalo onog materijala koji su imali."

To je i pravo lice te njihove navodne borbe za Srbiju. Bore se oni za Srbiju, ali za Srbiju koja je u ruševinama kao da su prošle horde Džingis-kana.