Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija snažna država koja je spremna da se obračuna sa kriminalom i da u zemlji više nema zaštićenih pojedinaca.

Gostujući na RTS-u, Vučić je govorio o borbi protiv kriminala, stanju bezbednosti i aktuelnim istragama koje poslednjih dana izazivaju veliku pažnju javnosti.

- Vi živite u gradu koji ima dva miliona stanovnika. Ako mislite da je moguće da u tom gradu nema kriminala, to je nemoguće. Ne postoji takav grad na svetu - rekao je Vučić

Na konstataciju da je „šef policije umešan“, kao i da „ne znamo da li je kriv, ali je barem u pritvoru“, predsednik Srbije je odgovorio da upravo to pokazuje snagu države i spremnost institucija da deluju bez obzira o kome se radi.

- A to vam govori makar jednu stvar, ako ništa drugo. Da je ova država veoma snažna, da ne postoje zaštićeni i da je spremna da se bori protiv kriminala - poručio je Vučić

Predsednik je istakao da država mora da reaguje protiv svakoga ko krši zakon i naglasio da niko ne može biti iznad institucija Srbije.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su bezbednosne teme i borba protiv organizovanog kriminala ponovo u centru pažnje javnosti.

Vučić je i ranije više puta poručivao da će država nastaviti obračun sa kriminalnim grupama i da neće biti privilegovanih, bez obzira na funkciju ili položaj.