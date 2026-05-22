Naime, Marta Kos je na društvenoj mreži Iks pozdravila usvajanje seta izmena i dopuna izbornih zakona u Srbiji, rekavši kako je to "prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima", što je bukvalno razbesnelo blokadere.

Među prvima se javio Raša Nedeljkov, programski direktor Crte, koji je napisao, najblaže rečeno, sraman komentar ispod objave Kosove na Iksu.

- Sledeći put kada vidite novinare razbijenih glava, studente ubačene u prtljažnike automobila, kriminalce sa lažnim policijskim i BIA značkama koji ulivaju strah do kostiju, setite se "važnih zakona" usvojenih radi poboljšanja izbornih uslova - napisao je ostrašćeni Nedeljkov.

On je tako izneo niz sramnih laži na račun vlasti naše zemlje, kao i pripadnika bezbednosnih struktura, na šta su se nadovezali i ostali blokaderi - mnogi napisavši krajnje gnusne komentare, prepune psovki i vulgarnosti.

- Jedi go*na. Smeće jedno birokratsko.

- Draga Marta, trepni ako te ucenjuju ili te varaju:..

- Da li se vi zezate sa nama?!? Je l' ovo skrivena kamera? Ako je šala, nije smešno. I da, sram vas bilo!

- Ili si potpuni nesposobni kreten ili sramotno korumpirana pi**a... Izabrala si da budeš jedno od to dvoje. Bila si u Srbiji, razgovarala si sa ljudima, videla si video-snimke, poruke, ali i dalje biraš da budeš ovako prokleto glupa. Ti si oličenje zašto je EU toliko s*ebana sada.

- Gospođo Kos, prilično sam siguran da nemate pojma o čemu pričat. Uglavnom su srpske vlasti maskirane i naoružane palicama u novoj prestonici Srbije po imenu Ćacilend. Da li dobijate finansijsku podršku od srpske vlade ispod radara? - ređali su se strašni udari na račun Marte Kos i to samo jer se "usudila" da uradi nešto što se blokaderima ne dopada!?!

S druge strane, kada se blokaderski uzdanik, političar Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude rektor Univerziteta u Beogradu ali mu je potencijalni dolazak na vlast draži, sastao sa Kosovom u Briselu, ona je za zgubidane bila najveća zvezda. Isto tako su je veličala i blokaderksa medijska glasila, poput Nove S.

- Kako saznaje N1, Kos i Đokić razgovaraće o situaciji u Srbiji, sa akcentom na studentske proteste koji su pokrenuti nakon pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine, ali i o situaciji na Univerzitetima, upadu policije u Rektorat Univerziteta u Beogradu, ali i izbornom procesu, putu Srbije ka EU i reformama - prenosila je tada Nova S, egzaltirana jer je Đokić "dobio priliku da u srcu Brisela pljuje vlast sopstvene zemlje".

A da je blokaderska hajka na Martu Kos sada u punom jeku potvrđuje i ono što je sinoć na blokaderskoj N1 rekla voditeljka Danica Vučenić.