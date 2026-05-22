Gostujući u našoj emisiji “U ringu” naglasio je da sa ponosom kaže da voli Srbiju:

- To je moja domovina. Volim domovinu sebi i volim sebe domovini. Ali samog Boga božavam. Čovek ne sme da od države, naroda ili lidera pravi božanstvo. To je greška u koju ljudi često upadaju.

Muftija je “U ringu” govorio o iskušenjima sa kojima se svi mi, kao i čitav svet suočavamo.

- E, brate… nisi Bog. Najgore svaštoobožavanje jeste sebeobožavateljstvo. Kada čovek sebe obožava, onda drugoga mrzi – upozorava muftija.

Tako smo došli do ratova, sukoba i podela među ljudima. Problemi su, kaže on, nastali onda, kada je čovek počeo da veruje da je sam sebi dovoljan.

– Ljudi traže spas od drugih ljudi, a zaboravljaju onoga koji im daje dah. Kad zaboravimo Boga, počinjemo da obožavamo sebe, naciju, moć, novac, lidere. Odatle kreću ratovi – precizirao je muftija.

Govoreći o svetu danas, koristi izraz „šibicari“ za one koji, kako kaže, upravljaju sukobima iz senke.

– Postoji skrivena uprava svetom SUS. Ovi koje vidite su javni igrači, ali postoje oni koji štampaju novac, proizvode ratove i upravljaju sukobima. Čovek mora da bude oprezan da ne proda dušu za sitne interese – smatra on.

Rezultate guranje u sukobe videli smo 2004. kada je zapaljena Bajrakli džamija. Njegov otac muftija Hamdija Jususpahić dao je najbolji odgovor:

– Oca su tada pitali ko je zapalio džamiju. On je rekao: „Ne znam ko je palio, ali znam ko je gasio“. Pamtiš one koji su došli da pomognu – kaže Jusufspahić.

Tokom razgovora muftija je govorio o prošlim vremnima i o posledicama koje su nam ostale.

- To je bilo vreme komunizma i ateizma, vreme kada se vera gurala u stranu. JBT (Josip Broz Tito) je bio simbol jednog sistema u kojem se od ljudi očekivalo da se klanjaju državi, ideologiji ili vođi. A čovek sme da se klanja samo Bogu – kaže on.

Prepričao je i anegdotu sa prijema kod Josipa Broza Tita, kada njegov otac nije želeo da uzme alkoholno piće.

– Tito mu je rekao: „Zar i čašicu da odbiješ od maršala?“ A moj otac je odgovorio da bi ambasadori muslimanskih zemalja rekli da tera hodžu da krši veru. Umesto čašice, podigao je keks sa stola – priča muftija.

Sa druge strane priča o prijateljstvu njegovog oca i patrijarha Germana je ono što nam govori o pravom putu, o ljudima, iskrenom prijateljstvu.

Kao svedok jednog vremena, muftija je govorio o bombardovanju Srbije, službovanja u Nišu, o Havijeru Solani…

Prisetio se i dana provedenih u Saudijskoj Arabiji, gde je bio prvi amabasador Srbije. Govorio je i o zdravstvenim problemima i situaciji kada zbog protesta i blokada nije mogao da prođe ulicom. Dotakao se i tema koje tiču običnog čoveka:

– U Srbiji se obožavaju kolači i pevači, a ne Bog. Sama reč „obožavati“ znači nekoga ko nije Bog smatrati Bogom. Boga ne treba obožavati sa „o“. Bog se božava – objašnjava.

Na kraju razgovora uputio je poruku građanima i vernicima:

– Svaki dah je prilika da se čovek seti Boga. Sve što imamo zavisno je od Njega. Čovek može da bira hoće li pripasti dobru ili zlu. To je suština svakog života i svakog daha.

Emisija “U ringu” emituje se petkom u 20 sati na Alo! YouTube kanalu.