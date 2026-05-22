Ovako se blokaderi pripremaju za Slaviju!

"Ja sam sad planirao, treba da uzmem još jedan stan, da l da uzmem u Beogradu na vodi ili da kupim kuću na Kosmaju. Isto mi dođe 250.000 i jedno i drugo, ili kuću na Kosmaju ključ u ruke i 250.000 sa bazenom, to ti je to."

"Mi se čuvamo za 23. tu ćemo da se pokažemo sa 50 ljudi, znaš i svi u majicama "ćale", ovaj ne ćale bre "antićaci brigada" i to je to, tako da ako bude nešto, majica da se ono novo pravi. Ako bude majica nešto da se novo pravi da naprad bude "antićaci brigada" pozadi "studenti pobeđuju"."

"I kaže keva ne plašim se ja za tebe, ja se plašim za sebe, daj bre kevo. Dođu pare, kad je ono kao ja sine, kao potrošićeš. Ja kažem dobro potrošiću, jel sam ja uzeo od tebe, jel sam prodao nešto porodično, šta ti je...e, ja sam zaradio 400.000 od politike od decembra 2023. godine. 400.000 sam uzeo na pokret."

"Kurti, evo sad ću da ti kažem pošteno, Kurti je jedan od boljih državnika na Balkanu koji je učinio za svoj narod. I Kurti je šmeker što izađe pa priča na srpskom. To je njegov veliki plus, i on je veruj mi, Kurti je korektan. On se bori samo za svoj narod, on nije kriminalac."

"Ja sam u kontaktu sa još nekim jako bitnim ljudima koji savetuju studente, koji su im prvi glavni. Među njima je Žika Anđelković, Žika pauk, on ti je nekad bio prvi savetnik Đinđića."

"Šta misliš zašto me nema nigde na televiziji, ne da mi Đilas. Ali sad mi se javio na ulici, znaš kako mi se javio. Ranije, mi smo u istoj teretani jedva da mi se javi."

"Generalno, ono ambasada to nije nešto mnogo bitno. Jeste na Kosovu, Crnoj Gori u Makedoniji, ali kod nas nije toliko utican ambasada. Ja sam ti bio ona druga administracija. Ja sam ti bio demokratska, nisam republikanac. Tramp ti je isto g...o nacionalističko."

"Ja komuniciram sa tri, četiri, pet dilera niko nije pao. A pao bi neko sigurno, a preko njih bi ono sigurno, jer bi njih preko mene."

"Pošto znam šta radim, ova antićaci priča, oni će mi dati tih 100.000 evra ako odigram kako odigram, a znaš kako će mi dati. Tako što ću ove da odje..m, ove zvezdarce, i onda će oni stvarno da zagrizu i daće mi. Oni znaju da imam neku lovu, njima ništa nije bilo jasno kad sam kupio porše. I ti sam totalno bio pod lupom. Ja sam primio od onog Trivijana 135.000 dolara pre 7-8 meseci na odštetu."