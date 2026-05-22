Pored novog, značajnog paketa za penzionere, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je velike i radikalne promene u domaćem zdravstvu koje će direktno osetiti svi građani.

Predsednik je otvoreno ukazao na dugogodišnje probleme u zdravstvenom sistemu i poručio da je došlo vreme za korenite reforme koje će prekinuti lošu praksu i doneti znatno bolje uslove u lokalnim ambulantama širom zemlje.

- Donećemo i velike promene u zdravstvu. Naše farmaceutske kompanije su ostvarile dobit od 2.690.015.063. Gradili smo kliničke centre, bolnice, sada gradimo porodilišta, to su sve ogromni objekti i to sve košta 100, 200 miliona - istakao je Vučić, ali i priznao da se uporedo sa velikim projektima moraju rešavati i svakodnevni problemi običnih ljudi u lokalnim sredinama.

- Želeo sam da gradimo velelepne bolnice, ali nisam razumeo da kad odete u Blok 44 ili Šilerovu da imate plastičnu stolicu i kako su se ljudi naslanjali tako ostaje trag leđa i niko to nije okrečio godinama. Hajde da damo po milion evra za svaki od tih domova zdravlja da ljudi imaju toalete, čekaonice, da se osećaju dobro kada dođu kod lekara. Hoću da pokažem brigu za ljudsko zdravlje - najavio je predsednik ogromna ulaganja.

"Biće kažnjivo kada lekari zovu pacijente na privatan pregled"

Jedna od najvažnijih novina koju je Vučić najavio jeste i objava rata korupciji i zloupotrebama u državnim bolnicama, odnosno praksi da se pacijenti upućuju na skupe preglede u privatne klinike.

- Biće kažnjivo kada lekari zovu pacijente na privatan pregled, iako imaju te sprave u državnim ustanovama. Videćete velike promene - oštro je poručio predsednik i za kraj najavio vest koja će obradovati sve građane Srbije, a to je da će najvažniji lekovi u narednom periodu biti mnogo jeftiniji.