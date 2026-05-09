Na više lokacija širom Beograda jutros su osvanuli veliki natpisi i poruke “Srbija pobeđuje”, koje su građani mogli da vide na zgradama, mostovima i prometnim saobraćajnicama u različitim delovima grada.

Prema fotografijama poruke su primećene u Zemunu, Batajnici, na Zvezdari, kao i u blizini Pančevačkog mosta, gde su transparenti postavljeni na veoma uočljivim mestima.

Natpisi su izazvali veliku pažnju prolaznika i korisnika interneta, posebno zbog činjenice da su se pojavili gotovo istovremeno u više delova prestonice.

Fotografije sa lokacija ubrzo su krenule da kruže mrežama, a mnogi su komentarisali da poruka “Srbija pobeđuje” predstavlja odgovor na aktuelne političke tenzije, proteste i blokade koje poslednjih meseci traju u pojedinim delovima zemlje.

Transparenti od Zemuna do Pančevačkog mosta

Jedan od najvećih transparenata primećen je u Zemunu i Batajnici, dok su slične poruke viđene i na Zvezdari, gde su građani fotografisali natpise postavljene uz prometne ulice i zgrade.

Posebnu pažnju privukao je transparent u blizini Pančevačkog mosta, jedne od najfrekventnijih tačaka u Beogradu kroz koju svakodnevno prolaze hiljade vozila.

Jasna poruka u Mladenovcu!

Takođe, građani u Mladenovcu su istakli jasnu poruku - Srbija pobeđuje!

Kao što se može videti na narednom snimku, vozači su pozdravljali uz znak podrške, čim bi ugledali transparent sa jasnom i snažnom porukom.

Atmosfera na Novom Beogradu

I u Vrčinu "Srbija pobeđuje"