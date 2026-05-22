Ono što je trebalo da bude bezbrižna proslava kraja srednjoškolske godine, takozvana "Norijada 2026", pretvorilo se u jeziv izliv fašizma i ustaštva na ulicama hrvatskih gradova koji je zgorzio ceo region.

Grupe mladih ljudi preplavile su trgove, ali umesto pesme, sa zvučnika i iz grla tinejdžera odjekivali su simboli najmračnije prošlosti.

Najdramatičnije je bilo u Dubrovniku, gde se situacija potpuno izmakla kontroli.

Tamošnji maturanti su u naletu agresije i pod uticajem ustaške ikonografije fizički napali pripadnike policije koji su pokušali da uspostave red.

Epilog ovog sramnog pira na jadranskoj obali je hitno privođenje, pri čemu su dvojica bahatih srednjoškolaca završila iza rešetaka.

