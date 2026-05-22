Dok je Crna Gora obeležavala Dan nezavisnosti uz zastave, govore i poruke o kulturi i dostojanstvu, iz Bijelog Polja stigle su fotografije koje su izazvale buru reakcija u javnosti.

Dom kulture u ovom gradu, prema tvrdnjama odbornika Demokrata u Skupštini opštine Bijelo Polje Marka Đukića, pretvoren je u javni toalet za potrebe maratona, dok je bina postavljena za proslavu oštetila zgradu Muzeja, koja predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

Đukić je na svom Fejsbuk nalogu objavio fotografije i oštro kritikovao lokalnu vlast, navodeći da slike najbolje pokazuju odnos prema kulturi i institucijama.

- Dom kulture pretvoren je u javni VC za potrebe maratona. Mesto koje bi trebalo da bude simbol umetnosti, obrazovanja i duha grada svedeno je na privremeni toalet - napisao je Đukić

On je naveo da se tokom obeležavanja Dana nezavisnosti dogodila, kako kaže, nestvarna scena.

- Bina postavljena za proslavu urušava se i udara u zgradu Muzeja, objekat koji je zaštićeno kulturno dobro… I možda ništa bolje ne opisuje današnje stanje od ove dve slike zajedno. Kultura im služi ili kao dekor, ili kao nužnik - poručio je odbornik Demokrata

Prema njegovim rečima, javne ustanove danas postoje samo za političke govore i fotografisanje, dok se prema pravim kulturnim vrednostima odnosi ponižavajuće.

- Na Dan nezavisnosti nisu uspeli da sačuvaju ni dostojanstvo Doma kulture, ni bezbednost Muzeja. Ali jesu pokazali suštinu svoje politike prema kulturi, bez ikakvog osećaja za vrednost onoga što bi trebalo da predstavlja identitet ovog grada i države - naveo je Đukić

Dodao je da fotografije nisu samo incident, već, kako tvrdi, prava slika rada lokalne vlasti.

- Ove dve fotografije nisu incident, one su realna dijagnoza ove lokalne vlasti - zaključio je Đukić

Objavljene fotografije izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su građani komentarisali stanje kulturnih institucija i odnos prema javnim objektima tokom državnih manifestacija.