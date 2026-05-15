Nakon što je juče prva žena Stranke slobode i pravde (SSP) i lokalna odbornica Alisa Petrović objavila da prelazi u Srpsku naprednu stranku (SNS), društvene mreže su skoro eksplodirale, a blokaderi su brutalno napali Dragana Đilasa, lidera SSP.

Politički rat između dela opozicije i studentskih blokadera u Srbiji nikada nije bio žešći, a novi sukob na društvenoj mreži Iks potpuno je ogolio duboke podele koje mesecima tinjaju unutar antivladinog bloka.

U napadima na Đilasa posebno se istakao profil „RAF blokada“, povezan sa studentskim blokaderima, koji je objavio dokument o njenom izlasku iz SSP, uz ironičan komentar koji je momentalno zapalio političku scenu.

„Dve stvari imamo da vam kažemo: 1. Pravilno se piše Šapca, a ne Šaca; 2. Iz SSP u SNS, to je kao kad pređu iz Barselone B u prvi tim Barselone“, napisali su blokaderi.

Objava je brzo postala viralna, ali je potom usledio žestok odgovor Dragana Đilasa.

„Administratoru ovog profila:

Pravilno se piše dve - slovima, a ne brojem. Treba da iskreno porazgovaraš sa roditeljima i da zajedno zaključite gde su pogrešili u vaspitanju, pa o ljudima koje deset godina SNS hapsi, prebija, otpušta, kojima decu tuku u školi zbog SNS laži, pišeš na ovakav način“, poručio je Đilas.

Njegova reakcija izazvala je novi talas komentara i dodatno rasplamsala sukob između dela opozicije i blokaderskog pokreta.

Mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je lider SSP-a očigledno izgubio živce, dok su drugi branili njegov odgovor, tvrdeći da su blokaderi prešli granicu političke satire.

Đilas udario i na Štimca

Blokader Vladimir Štimac objavio je na Iksu da ga je blokirao predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. Propali košarkaš koji je već duže vreme u lošim odnosima sa liderom SSP objavio je post u kojem se vidi obaveštenje da ga je Dragan Đilas blokirao na Iksu.

Čak i Đilasovci vide uz koga imaju budućnost

„Sa svojim koalicionim partnerima imamo više od dve trećine odbornika. Ovo je najbolji pokazatelj da građani prepoznaju sve ono što predsednik Aleksandar Vučić i SNS na lokalnom nivou rade, čak i Đilasovi odbornici vide ko je nacionalna snaga i uz koga imaju budućnost“, istakao je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić.