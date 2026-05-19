Dragan Đilas tokom gostovanja na blokaderskoj televiziji slučajno je "pokopao" sam sebe. Jedan detalj je zaboravio - srećom postoje stari snimci!

Đilas je u gostivanju na televiziji rekao: ​"Prvi dan od slučaja 'Senjak' je trebalo Dačić kao ministar unutrašnjih poslova, Vasiljević kao direktor policije, da podnesu ostavke jer su oni formalno ti koji postavljaju. Ali svi znamo da u državi Srbiji sve ljude na sve važne funkcije postavlja Aleksandar Vučić."

Reče Dragan Đilas koji je 2015. postao predsednik Košarkaškog saveza Srbije i kao takav dodelio medalju Aleksandru Vučiću. DAKLE, PO ĐILASOVOJ LOGICI JE VUČIĆ POSTAVIO NJEGA NA MESTO PREDSEDNIKA KSS!