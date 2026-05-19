"Veliki" lider Dragan Đilas još jednom je pokazao šta zaista misli o studentima blokaderima i takozvanoj studentskoj listi, i to gostujući na N1, mediju koji mesecima pruža punu podršku protestima i blokadama širom Srbije.

Iako se opozicija dugo skrivala iza priče o „studentskoj energiji“, „novim licima“ i „mladima koji će promeniti Srbiju“, Đilas je sada praktično priznao ono o čemu se dugo govorilo – da studenti služe kao politički alat, dok bi stvarnu vlast ponovo preuzeli stari opozicioni kadrovi.

Govoreći o mogućnosti da studenti dođu na vlast, Đilas je otvoreno poručio da oni za to nemaju dovoljno iskustva.

- To vam ja govorim, kao čovek koji ima 59 godina, da sa 20 i nešto godina ne može da se ima dovoljno znanja, jer niste još završili dovoljno škole, niste radili i nemate dovoljno životnog iskustva. Te dve stvari su važne - rekao je Đilas i dodao:

- Ono što ja znam kao čovek koji se bavi politikom određeno vreme, to je da je tačan stav da postoji deo ljudi koji bi glasao za studentsku listu, ali ne bi baš glasao ako je tamo opozicija, posebno ako već 15 meseci se nosioci te liste ograđuju od opozicije, neće da razgovaraju, što je sve njihovo pravo. Takođe postoji deo ljudi koji kaže: 'Mi nećemo da glasamo za nešto što ne znamo baš konkretno šta je'!" - rekao je Đilas.

Međutim, iza ove izjave mnogi vide mnogo više od običnog komentara. Jer, dok studenti mesecima protestuju, blokiraju fakultete i saobraćajnice, upravo opozicioni lideri pokušavaju da politički kapitalizuju čitavu situaciju i da preko studentskog nezadovoljstva ponovo dođu do fotelja koje su izgubili.

Đilas je dodatno podgrejao takve sumnje kada je rekao da bi „sutra kada se promeni vlast“ ključna mesta u državi trebalo da popune ljudi koji već imaju političko iskustvo. Drugim rečima – oni koji su već bili deo bivše vlasti.

U političkim krugovima ovakva poruka tumači se kao jasan signal da opozicija studente vidi kao udarnu pesnicu za proteste i pritisak na ulici, dok bi se, u slučaju eventualnog dolaska na vlast, stari kadrovi ponovo vratili na najvažnije funkcije.

Tako je Đilas, praktično u nekoliko rečenica, srušio narativ o „novim licima“ i „studentima koji vode promene“, jer je jasno stavio do znanja da su za upravljanje državom ipak potrebni oni koji su već bili deo političkog sistema.

Za mnoge građane upravo tu leži suština čitave priče – studenti kao paravan, a iza njih dobro poznata lica bivšeg režima koja čekaju novu priliku da se vrate na vlast.

