Prava drama odvija se na društvenoj mreži X, a u njoj učestvuju blokaderi Dragan Đilas, Vladimir Štimac i anonimusi sa naloga fakulteta u blokadi, koji u blokadi odavno nisu.

Sve je počelom prelaskom Alise Petrović iz SSP-a u SNS, nakon čega su anonimusi blokaderi počeli da "prozivaju" Đilasa.

Đilas je osgovorio pravdanjem, nakon čega su usledili još žešći napadi ljudi koji se kriju iza profila, a onda se uključio i bivši košarkaš a današnji blokader Vladimir Štimac.

Đilas je navodno blokirao Štimca na X-u, a zatim odgovorio na optužbe anonimusa da njegova kćerka radi u okviru projekta Ekspo kao PR.

Nakon što je poželeo da se ničije dete ne nađe u situaciji kao njegovo, koje uz to navodno učestvuje u protestima, kao grom iz vedra neba stigao je odgovor Štimca:

"Gospodine Đilas, kako nikad nisam pomenuo vaše dete tako ni vi nikad više nemoj da ste pomenuli moju deci ni u jednoj korelaciji, toplo preporučujem", napisao je on.