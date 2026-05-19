Nekoliko amandmana u Narodnoj Skupštini Republike Srbije zajedno su predlagali blokaderi iz Zeleno-levog fronta (ZLF) i stranka "Mi snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Prirodno se nameće pitanje, da li je to nova, veoma neobična, koalicija na pomolu?

Jasno je da ako se samo gledaju političke razlike između Zeleno-levog fronta (ZLF) i Branimira Nestorovića, radi se o opcijama koje stoje na potpuno suprotnim krajevima spektra, i po pitanju unutrašnje politike i po pitanju ključnih državnih i spoljno-političkih tema.

Upravo zato zajednički amandmani na prvi pogled izgledaju kao politički paradoks.

Međutim, kako ova "politička protivrečnost" može da se izmiri i na koji način?

Da li ovo znači da je Nestorović sada za priznavanje lažne države Kosovo ili je ZLF počeo da veruje u vanzemaljce, ostaje da vidimo.

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije, nakon postavljanja poslaničkih pitanja, prešli su na raspravu o amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika.

Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona, koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune Zakona o izboru predsednika Republike.

Osim Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu Zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu.

Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana.

