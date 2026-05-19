Videli smo ih na primeru užasne tragedije u Domu za stare u Tuzli kada su sve vezano za to prenosili ravno i hladno i kada u samoj BiH nije bilo nikakvih protesta mada je cela situacija bila izuzetno sumnjiva počev od toga da je sam Dom godinama poslovao sa brojnim propustima i da u trenutku tragedije kada je stradalo 17, a teško povređeno više od 30, nije imao čak ni upotrebnu dozvolu.

Nigde u Federaciji nismo videli neke blokade ili krvave šake ili bilo šta slično jer je očigledno da se takve stvari dešavaju samo u državama gde žele da izazovu tzv. obojene revolucije a sve po receptu htvatske "Blokadne kuharice" koju su Mila Pajić i kompanija oko nje proučavali na seminarima u Hrvatskoj godinu dana pre nego što se desila tragedija u Novom Sadu. Sve su spremili i samo čekali bilo kakav događaj koji bi imao efekat crnog labuda da krenu sa rušenjem Srbije.

Isto ponašanje možemo da vidimo i danas kada se na graničnom prelazu između BiH i Hrvatske urušio most. Lažljivi mediji u Srbiji nisu jednom jedinom rečenicom postavili pitanje da li je to nesreća ili je neko kriv. Čim nije u Srbiji za njih je automatski nesreća i viša sila.

Isto važi i za Milu Pajić i njeno društvance koje se krije od krivičnog gonjenja u Hrvatskoj, ne pada im na pamet da uopšte pomenu urušavanje mosta u Hrvatskoj.

Za njih je to totalno nevažno jer, em nisu plaćeni da o tome govore, em nisu plaćeni da izvode obojene revolucije u Hrvatskoj, em neće da ujedu ruku koja ih hrani.

Dok će se u Hrvatskoj saobraćaj normalizovati nakon stručne popravke bez ikakvih političkih tenzija, primeri iz Srbije jasno pokazuju kako funkcioniše uvezeni mehanizam izazivanja haosa. Cilj tog mehanizma nikada nije rešavanje problema niti bezbednost građana, već isključivo kreiranje stalne nestabilnosti za račun tuđih interesa.