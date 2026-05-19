Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanju odnosa dve zemlje, uz želje za uspeh u daljoj diplomatskoj karijeri.

"Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo i dugogodišnju saradnju sa Alžirom, zasnovanu na međusobnom poštovanju, poverenju i tradicionalno dobrim odnosima još iz vremena Pokreta nesvrstanih", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da su razgovarali o daljem unapređenju političkog dijaloga i ekonomske saradnje i da je posebno naglasio važnost jačanja privrednih veza i razmatranja novih mogućnosti za obostrane investicije, imajući u vidu značajnu geostratešku poziciju dve zemlje kao važnih čvorišta u svojim regionima.

Predsednik Srbije izrazio je zahvalnost Alžiru na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. "Uveren sam da ćemo i u budućnosti nastaviti da razvijamo sveukupnu saradnju u duhu tradicionalnog prijateljstva naših naroda", naveo je predsednik Vučić.