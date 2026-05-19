Blokaderski duo Nenad Kulačin i Marko Vidojković priznali su u svom podkastu "Dobar, loš, zao" da "studenti u blokadi" nisu dorasli Aleksandru Vučiću.

Kulačin je naveo da mreža Iks sada vrvi od botova koji podržavaju opoziciju i da su rasprave tih botova smešne - pa čak jedne drugima nazivaju nepismenima.

- Video sam da se prepiru oko pravopisa, a Đilas im optužuje majke da ih nisu lepo vaspitale... Toliko mi se to smučilo, sve..I ja kažem prvi put za sve ovo vreme, od 1. novembra, ja mislim da nas je Vučić z*****o - rekao je Kulačin, a Vidojković podržao tu njegovu misao.

Ovom izjavom su najveći mrzitelji vlasti priznali da je blokaderski pokret "pukao" i da je pokušaj obojene revolucije propao, na njihovu veliku žalost.

Ova dva okorela blokadera poznata po antisrpkoj retorici žele da se "pojedu" što je tako, ali su barem priznali da je fama oko lažnih studenata i nesposobne opozicije prošla.

Prošlo je njihovo, narod Srbije je prepoznao prevarante i lažne studente i muka mu je od blokada, haosa i nereda.

Dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić trudi da život u Srbiji svakoga dana bude sve bolji, šaka blokadera i dalje pokušava da izaziva haos i tera ljude na ulice.

Srećom, i njihovo vreme je prošlo, što su, vrlo eksplicitno zapravo, priznali i Kulačin i Vidojković, koji su uvek spremni da pljuju po Srbiji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu.

