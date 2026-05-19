Blokaderi su odavno prevršili sve granice normalnog i moralnog ponašanja.

Njihovo maltretiranje građana, ometanje slobode kretanja, uzurpacija javnih ustanova su već standardna praksa koja je odavno u paleti aktivnosti koje primenjuju.

Sada su uveli jednu novinu koja je grozna, bezobzirna i nečovečna.

Počeli su da koriste decu kao "vojsku" koja obavlja njihove prljave zadatke.

Pošto sami nemaju hrabrosti da bilo šta rade a i svesni su da mahom čine krivična dela rešili su da zloupotrebe decu koja su najranjiviji deo društva.

U poslednje vreme za blokiranje ulica i ometanje normalnog funkcionisanja građana koriste mlađe maloletnike u širem smislu, tj. decu ispod 14 godina koja zakon definiše kao krivično neodgovorna lica i poslovno nesposobna lica koja zbog činjenice da nemaju nikakvu ili minimalnu svest o sopstvenim postupcima.

Na taj način blokaderi izbegavaju da budu prekršajno ili krivično gonjeni a uvek im je lako da nagovore decu da urade skoro bilo šta.

Šta reći o takvim ljudima osim da su dostojni prezira?