Jednom davno u jesen 1976. godine čuveni profesor i akademik Radomir Lukić držao je predavanje brucošima na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kao uvek kada je profesor Lukić držao predavanja, ona su bila maksimalno posećena, a tog dana čuveni amfiteatar broj 5 bio je ispunjen do poslednjeg mesta.U toku predavanja profesor je upitao brucoše da li znaju koja je to pravna država, a koja nije?

Svi studenti su logično razmišljali i odgovarali da je pravna država ona koja ima zakone i propise, a nije ona koja ih nema. Na ova studentska tumačenja, koja su bila izuzetno logična, profesor je pojasnio i sam odgovorio na ovo pitanje.

Objasnio je profesor Lukić brucošima da se pravnom državom može smatrati i ona koja ima samo jedan ili više zakona, ali koji se striktno primenjuju. A potom je dodao da se pravnom državom ne može smatrati ona koja ima sijaset zakona i propisa, od kojih se mnogi ne primenjuju ili selektivno primenjuju.

Nasuprot opozicije svih boja i naziva, samoproklamovane elite koja napada autošovinistički sve srpsko,takozvanih studenata blokadera, tajkunskih medija N1 i NovaS i njima sličnim pisanim medijima koji na sav glas kukaju kako Srbija nije pravna država i u njoj nema vladavine prava velika većina građana misli suprotno. Ovo je narativ koji uporno ponavljaju strani ideolozi i finansijeri svekolikog opozicionog delovanja u Srbiji potpomognuti i ne malim brojem briselskih birokrata.

Odmah posle strašne tragedije u Novom Sadu, blokaderi, kakav su dobili naziv, ili nazovi studenti, sa pridruženom opozicijom, u želji rušenja vlasti na ulici i nasilnom smenom legalno izabranih narodnih predstavnika pribegli su nasilnim blokadama ulica i raskrsnica širom zemlje.

Građani Srbije su sprečavani da se kreću kolima ili pešice i sigurno su se našli u čudu. Reagovala je većinska Srbija na po njima mlako postupanje policije i tolerisanje kršenja propisa i zakona od ovih skupina . Ipak prava slika stvari je da su blokaderi na svaki način želeli da izazovu sukobe sa policijom, po mogućnosti sa što više povređenih , a bilo bi dobro da neko izgubi život. Ovakvi nalozi stizali su od njihovih nalogodavaca i finansijera jer njih ti blokaderi ne zanimaju , oni su samo potrošna roba i izvođači radova.

Cilj svega što su preduzimali na ulicama , blokade univerziteta , pa i napadi brutalnom silom na stranačke prostorije isključivo srpske napredne stranke, generalno nasilje, svuda i prema svakom neistomišljeniku, imalo je za cilj izazivanje građanskog rata u Srbiji. Izazivanje građanskog rata, koje bi Srbiju bacilo na kolena i unazadilo za desetine godina.

Na našu veliku sreću, vlast u Srbiji nije na ovo nasela iako mnogi dobronamerni građani to nisu razumeli. Pokazalo se da je policija reagovala izuzetno uzdržano i profesionalno, trpeći uvrede, pa i nasilje od strane demonstranata. Sila je primenjivana od strane policije, izuzetno retko, i to samo onda kada je bilo potrebno otkloniti golo nasilje prema drugim građanima ili njihovoj imovini.

U jednom svom izlaganju, kada su ovi protesti bili u punom jeku, Predsednik Republike Aleksandar Vučić izjavio je da vlast blokaderima neće ponuditi "pendrek spasa". Ovo iz razloga što su to blokaderi upravo i želeli, da imaju krvi na svojoj strani, prebijenih, i ne daj Bože postradalih, pa da bi mogli po nekom njihovom naumu da dignu opštenarodni ustanak.

Nije bilo lako predstavnicima vlasti da objašnjavaju većinskoj Srbiji da ovakvo ponašanje nije znak slabosti, nego može se slobodno reći znak mudrosti. Rezultati ovakvog ponašanja vlasti, barem policije, dali su rezultate. I takozvana obojena revolucija i pokušaj preuzimaja vlasti nije uspeo, i prošao je bez žrtava.

Zadnjih dana, reltivno male skupine blokadera počeli su u svoj svojoj nemoći, da ispoljavaju neviđeno nasilje, ne shvatajući da u primeni zakona i delovanja organa reda ipak postoje crvene linije koje se neće preći.

Odgovor na gornje pitanje je da je Srbija pravna država! Da postoje zakoni i propisi koji će se itekako poštovati u interesu svih dobronamernih i poštenih građana Srbije!