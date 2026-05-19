Kažu drugovi i drugarice blokaderi, Srbija je Evropska Kolumbija. Ne drugove i drugarice. Mi smo imali evropski Haiti, a to je bilo onda kada ste vi bili vlast, započinje analitičar Uroš Piper.

- Ako se stariji dobro sećaju, a sećaju se, period posle 5. oktobra, Stefan Živojinović, Miroslav Mišković, Milija Babović, biznismen iz Novog Pazara Suad Musić, Vuković, biznismen iz Novog Sada, milionske sume u markama su tada nemačkim plaćene kada su ovi ljudi bili oteti. Njihove porodice platile milionske sume. Dete niste smeli da pustite na ulicu jer je moglo da bude oteto. Ubistava su se konstantno dešavala. 938 ubistava od 2000. do 2004. godine. 720 ubistava, to je kada su DSS i DS vladali, a kada su samo žuti vladali od 2008. do 2012. 720 ubistava - ističe on.

- Danas je taj broj u posledjne četiri godine četiri puta manji. Četiri puta manji. To je bio bukvalno evropski Haiti. Divljina. Potpuno ludilo kako je bilo tada na ulicama Srbije. I oni nekome nešto pričaju. Šef beogradske policije imje 2002. godine ubijen, Boško Buha, general policije.

- Niko nije pravoslažno osuđen narednih deset godina dok su dosmanlije i žuti blokaderi vodili državu. I oni i dan danas imaju skurpula, umesto da odu pod kamen, medijski kamen, da ćute, da se ne čuju, imaju skurpula da o nečemu govore. I oni i njihovi naslednici, Đokićevi blokaderi. To je neverovatno. Ali dobro, slede izbori uskoro i narod će reći svoje i poslati ih tamo gde i treba da budu, na smetlište političke istorije - zaključuje Piper.