Vučić je, odgovarajući na pitanje Tanjuga povodom njegove izjave da neće otići na proslavu obeležavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore i obraćanja crnogorskoj javnosti u kojem je naveo "vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao sestre i braću i hteli da živimo u istoj državi sa vama", kazao da je sam pisao svako slovo i istakao da je rekao istinu.

"Nije Srbija tražila rastakanje SR Jugoslavije. Imali smo neodgovorne političare ovde koji nisu razumeli međunarodnu igru, koji nisu razumeli ništa. Oni su živeli od dana do dana samo da opljačkaju ovu zemlju. Baš ih je bilo briga za to", naveo je Vučić.

Hteli da nemamo pravo na Rezoluciju 1244

Prema njegovim rečima, "cela igra" je bila u tome da Srbija ne preuzme pravni kontinuitet u odnosu na SFRJ.

"Dan posle preuzimanja vlasti Koštunica objavljuje da se odričemo pravnog kontinuiteta u odnosu na SFRJ. Dan, 24 sata je prošlo. Onda se ide na pravljenje loših odnosa sa SNP-om i onima koji su pobedili u Crnoj Gori i ide se na pripremu, jačanje uloge Mila Đukanovića koja je trebalo da vodi ceo put do nezavisnosti", naveo je Vučić.

Kako je ukazao, zajednička država i državna zajednica su dve potpuno različite stvari.

"Zajednička država je federacija, to je veći stepen povezivanja i niži stepen povezivanja gde uvek države članice, kao državna zajednica, dve države članice, uvek može da dođe do rastakanja i tako 2003. dolazi do razbijanja zajedničke države i onda oni rade na svim ovim pripremama da bi pripremili i kroz Ahtisarijev plan i kroz sve drugo, konačno temelje za razbijanje i Srbije, odnosno za ocepljenje Kosova i Metohije", kazao je Vučić.

Kako je pojasnio, pitanje pravnog kontinuiteta i pravnog sledbenika u odnosu na SR Jugoslaviju je bila Srbija, a oni su hteli da mi nemamo pravo više da se pozivamo na Rezoluciju 1244, jer u rezoluciji 1244 se ne pominje Srbija, ali se pominje SR Jugoslavija.

"Služili su se lažnom i pogrešnom i netačnom pravničkom pričom kako nema tu Srbije, već SR Jugoslavije. Pa eto pošto se Crna Gora odvojila, više nema ni SR Jugoslavije ni Državne zajednice Srbije i Crne Gore, više nema ni Rezolucije 1244 i Kosovo može da se formalno pravno odcepi. I to je sve bila jedna prava međunarodna zavera koja je vođena protiv ove zemlje. Mi smo imali ne samo nedovoljno obrazovane ljude, već smo imali ljude koje to nije zanimalo", rekao je Vučić.

Samo pljačka im je bila na umu

Njih je zanimalo, kaže, samo koliko će stotina miliona evra da zgrnu u svoje džepove, od prodaje bioskopa, prodaje cementara do prodaje svake fabrike u ovoj zemlji.

"Uzgred, baš ih je bilo briga što je 500. 000 ljudi ostalo bez posla, baš ih je bilo briga za sve. Tako ih je bilo briga i za državni status i državnopravni status naše zemlje", kazao je Vučić.

Istakao je da su Srbi, odnosno da je Srbija želela da nastavi da živi sa ljudima iz Crne Gore, Crnogorcima, Srbima, Bošnjacima, muslimanima, Albancima.

Na pitanje zašto je napisao u obraćanju crnogorskoj javnosti: "Priznajem, krivi smo, i izvinite što smo vas voleli više nego vi nas", Vučić je kazao da ništa ružno nije rekao.

"Okej, mi smo vas voleli više. Morali smo da se suočimo sa tim što se zove neuzvraćena ljubav. Morate da nastavite da živite, poštujete, samo nemojte da nas terate da mi učestvujemo u tom slavlju. Evo, čestitam vam sve, sve vam čestitam, NATO, Evropu, sve vam čestitam, samo nemojte vi nas da terate da slavimo, nemojte nas praviti budalama", naglasio je Vučić.

Ukazao je i kako crnogorski mediji lažu i naveo da pričaju bajke o tome kako Srbija ima veći javni dug nego Crna Gora.

Vučić je naglasio da Srbija ima skoro pa duplo niži javni dug nego Crna Gora u odnosu prema BDP-u.

Bratski odnos

Navodeći da je Beograd, koji toliko mrze, udomio toliki broj ljudi iz Crne Gore, Vučić je istakao da nikada neće ići protiv tih ljudi.

"Moja ideologija, moje ideje su takve da mi treba da živimo zajedno, da treba uvek da budemo zajedno, jedni druge da pomažemo i da imamo bratski odnos, uvek ih poštujući, sve naše razlike, sve. Samo nemojte vi nas da terate, nemojte nas praviti budalama", naglasio je Vučić.

Istakao je da nije Srbija poslala kragujevačku grupu da ubija ljude po Budvi, Tivtu i Podgorici, nego je Crna Gora poslala svoje klanove da ubijaju ljude po Beogradu.

"Još nam držite pridike kako treba da vodimo istrage u ovoj zemlji, sa teritorije svoje zemlje preko čoveka koji je begunac od zakona kojem direktno Kavački klan naređuje šta da izgovori. Vi mislite da smo budale? Ne sme niko da vam kaže to. A to što naši kreteni blokaderi se uhvate za to pa hvataju jednog od takvog kriminalca koji služi narkodilerima, pa to ponavljaju, pa to govori o njima, ne o meni", poručio je Vučić.