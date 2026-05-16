Shuhuai Zhang sa Univerziteta Harvard rekao je da mu je velika čast što ga je danas, zajedno sa ostalim studentima ovog fakulteta i MIT primio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

"Današnja poseta nam pruža da bolje razumemo bogatu kulturu Srbije, njenu istoriju i, što je najvažnije, izuzetno gostoprimstvo njenog naroda. Tokom naše posete ovde, vidimo živu zemlju koju oblikuju mnoge različite tradicije, a ipak ostaje verna svom identitetu. Siguran sam da uz kompetentno vođstvo, ali i inteligenciju srpskog naroda, Srbija ima svetlu budućnost pred sobom", rekao je on.

Lilli Xiang sa Univerziteta Harvard istakla je da je ovo njena prva poseta Srbiji i dodala da joj je čast što može da poseti zemlju poput Srbije.

"Pored sastanka sa predsednikom, posetili smo i gradilište Ekspo. Imali smo priliku da saznamo više o tome. Takođe smo imali priliku da se sastanemo sa liderima kompanija iz različitih industrija koji su nam ispričali o svojim vizijama budućnosti Srbije", rekla je ona.

Haonan Tian takođe sa Univerziteta Harvard istakao je da je čast i privilegija bila razgovarati sa predsednikom Srbije.

"Pored razgovora sa predsednikom posetili smo takođe smo Ekspo. Mislim da je to odlična prilika za nas da razumemo složenost, ali i svetlu budućnost koju ova zemlja ima. I bila mi je velika čast što sam dobila priliku da postavim pitanje predsedniku o njegovoj percepciji budućnosti zemlje i njegovoj ideji o angažovanju mladih u ovoj zemlji", rekao je on.

Ezunial Eze Burts sa Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) rekao je da mu je ovo prva poseta Srbiji i da mu je velika čast što ima priliku da obiđe Beograd i region.

"Gostoprimstvo je veliko. Dočekani smo raširenih ruku. Sastanak sa predsednikom je bio uspešan i predsednik je rekao našoj delegaciji da treba da se vratimo kući i zahvalimo roditeljima na žrtvama koje su podneli. Duboko me je pogodilo, zato što su moji roditelji definitivno podneli mnogo žrtava da bih ja stekao ovo obrazovanje i mogao da putujem u inostranstvo", rekao je on.

Vučić je razgovarao sa studentima Harvarda i MIT o Srbiji u savremenom svetu, ekonomskom razvoju, tehnološkim inovacijama i izazovima sa kojima se suočavaju Balkan i Evropa.

"Posebno mi je bilo važno da čujem iskustva mladih ljudi koja donose iz zemalja iz kojih dolaze, kao i kako studenti sa najprestižnijih svetskih univerziteta vide budućnost međunarodnih odnosa, razvoja novih tehnologija i veštačke inteligencije, ali i da im predstavimo Srbiju onakvu kakva zaista jeste, zemlju vrednih i gostoljubivih ljudi, bogate istorije, izuzetne prirode i velikog potencijala", naveo je Vučić ranije na svom Instagram nalogu.