Nezapamćen incident dogodio se na Novom naseljuu Novom Sadu, gde je jedna blokaderka nasrnula na aktiviste SNS-a, vređala ih, psovala i fizički napadala pred okupljenim građanima.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, žena je u jednom trenutku počela da šutira aktiviste, dok je sve vreme urlala uvrede i najstrašnije psovke na račun, predstavnika pristojne Srbije.

Cepala i grizla plakat sa zastavom Srbije

Situacija je dodatno eskalirala kada je prišla promotivnom materijalu sa srpskom zastavom, nakon čega je počela da cepa plakat, a potom ga čak i grize pred kamerama.

Okupljeni građani ostali su u šoku zbog ponašanja blokaderke, dok su pojedini pokušavali da smire situaciju i spreče dalji incident.

Na snimku se čuju uvrede, psovke i kletve koje je upućivala aktivistima, a atmosfera je u jednom trenutku postala potpuno haotična.

„Ovo je pravo lice blokadera“

Građani koji su prisustvovali incidentu ocenili su da ovakve scene pokazuju koliko su tenzije otišle predaleko i da nasilje postaje sve češći obrazac ponašanja dela blokaderskih aktivista.

– Ovo više nema veze sa politikom ni protestima. Ovo je čisto nasilje i mržnja – rekao je jedan od očevidaca.

Snimak incidenta munjevito se proširio internetom i izazvao lavinu reakcija.