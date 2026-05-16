"Postoji nešto što se zove Goldvoter pravilo. A, to pravilo kaže da ne treba davati dijagnozu na daljinu. Ali s obzirom da je Vučić donirao srpskom narodu otprilike pet hiljada pojavljivanja za petnaest godina i moguće 500 sati materijala nesuvislih izjava, postoji i drugo pravilo, koje primenjuje Američko psihijatrijsko udruženje, koje se tiče obaveze da se ukaže na opasnost, pogotovo kada je javna ličnost u pitanju. Polemika je bila skoro oko Trumpa i njegove uračunljivosti", kaže Dragojević.

"Trump je psihički stabilna osoba u odnosu na osobu o kojoj mi pričamo ovde ovdašnjoj. Tako da, teško je, a možda i neetično davati dijagnozu, ali sme se reći, ti simptomi i te izjave ukazuju na takvo i takvo ponašanje, koje može da svedoči o disocijativnom sindromu, o toksičnom narcizmu, psihopatiji i tako dalje", dodaje on.

"Mislim, to se sme reći u rukavicama, naravno, a meni je jako čudno da naša udruženja psihologa, udruženje psihijatara Srbije se ponaša zapravo krajnje neetički. Oni su već nekoliko godina najmanje morali da skrenu pažnju da, osoba koja odlučuje o važnim stvarima, vitalnim stvarima po interes građana se ponaša sasvim neprikladno i možda tako da to svedoči o ozbiljnim psihičkim poremećajima", tvrdi Dragojević.

"Ne bi bilo Vučića i ove kriminalne bande da smo neposlušni, da imamo malo u sebi, da nismo stado, jel da? Male bi šanse bile da se pojavi takav neki kreten i takva grupa, skupina ovih kretena", zaključio je on.