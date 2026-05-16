Veliki skandal dogodio se danas tokom tradicionalnog Atletskog mitinga predškolaca, kada je grupa blokadera upala u Halu sportova i izazvala haos usred sportskog događaja namenjenog najmlađima. Prema navodima organizatora i prisutnih roditelja, grupa od desetak ljudi rasporedila se po tribinama kako bi ostavila utisak da ih ima više, nakon čega su počeli da viču, zvižde i skandiraju tokom takmičenja dece.

Umesto da uživaju u sportu, druženju i atmosferi za koju su se danima pripremali, mnoga deca ostala su uznemirena i uplašena zbog buke i haosa koji je nastao u hali.

Snimci sa događaja koji kruže društvenim mrežama prikazuju mališane koji stavljaju ruke na uši dok zbunjeno gledaju ka tribinama, dok roditelji pokušavaju da ih smire i sklone od neprijatne situacije.

Deca u strahu usred sportskog događaja

Prema rečima prisutnih, atmosfera se u jednom trenutku potpuno promenila. Događaj koji je trebalo da bude posvećen sportu, deci i zdravim vrednostima pretvoren je u neprijatnu scenu pred desetinama porodica i trenera.

Roditelji su ostali šokirani činjenicom da je protest izveden baš tokom manifestacije namenjene predškolcima.

Deca su bila srećna i uzbuđena zbog nastupa, a onda je krenula galama. Neka su se odmah uplašila i počela da plaču - tvrde prisutni.

Organizatori su pokušavali da održe program i smire situaciju, dok su treneri i vaspitači sklanjali decu od buke i neprijatne atmosfere.

Novi talas osuda zbog incidenata blokadera

Incident je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, gde mnogi ocenjuju da su granice odavno pređene i da se politički protesti ne smeju voditi preko dece i sportskih događaja.

Kritičari navode da su porodica, obrazovanje, sport i deca postali mete političkih performansa koji izazivaju sve veće podele i tenzije u društvu.

Ovaj događaj dolazi u trenutku kada su blokade i protesti već izazvali brojne kontroverze širom Srbije, a današnji incident dodatno je pojačao osude dela javnosti.

Za sada nema informacija da li će zbog incidenta biti podnete prijave ili pokrenuti postupci protiv učesnika koji su izazvali haos tokom manifestacije za decu.