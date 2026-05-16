Vučić je to rekao u obraćanju građanima, odgovarajući na pitanje Tanjuga da prokomentariše izjavu bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da je Srpska pravoslavna crkva parapolitička organizacija i da je dobila značajnu političku ulogu od Srbije.

Vučić je dodao da je dugo godina u Crnoj Gori išla operacija u okviru koje je trebalo da se Srpska pravoslavna crkva predstavlja na drugačije načine.

"Mnogi su prihvatali tu ideju, da je to trebalo da se zove pravoslavna crkva, pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pravoslavna crkva Crne Gore i da se govori samo pravoslavna crkva, da bi dolazili svi u nju, a da se ne govori da je to Srpska pravoslavna crkva. Onda je trebalo da donesu i takve zakone i da se ta priča završi", rekao je Vučić.

Dodao je da su mnogi narodi na prostoru bivše Jugoslavije svoj identitet gradili na antisrpskoj poziciji, na poziciji protiv SPC i da je onu uvek nazivaju samo pravoslavna crkva, a nikada SPC.

"Koliko ste puta slušali pre 10 godina, osam godina, pet godina, da vam ni ne kažu Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve, već samo kažu Mitropolija crnogorsko-primorska. Milion puta, u svim njihovim medijima, čak i u našim ovde, zato što smo nasedali na sve trikove, zato što nismo razumeli šta je to što rade", rekao je Vučić.

Dodao je da razume Đukanovića što mrzi Srpsku pravoslavnu crkvu, navodeći da je on po tom pitanju principijelan makar u poslednjih 20 godina.

"Kao što mi ne možemo da prihvatimo ove što izmišljaju da predstavljaju nekakvu crkvu i koji bi hteli da se predstave kao legalna i legitimna crkva, a prijavljeni su u taksi organizaciji i u nekoj opštinskoj organizaciji. Ja razumem njegov politički stav. Da li sam saglasan sa tim? Apsolutno sam protiv njega i apsolutno nesaglasan, a mene interesuje šta ovi drugi misle i zašto o tome ne govore, ovi koji danas vladaju", zaključio je Vučić, prnosi Tanjug.

