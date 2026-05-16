- Blokaderi su sličan fenomen kao Beli Preletačević, samo što je Beli imao neki program, a (takozvana) "studentska lista" nikakav! - rekao je Čedomir Antić za Blic TV.

On je istakao da je "stvaranje blokaderskog pokreta bez imena i prezimena je bila velika greška" i da to nikako nije vrednost za koju bi on glasao.

- Nažalost, ja mislim da je velika greška načinjena sa stvaranjem tog blokaderskog pokreta i sa zloupotrebom studenata kad je o tome reč. Zato što politika mora da ima lice, mora da ima ime, mora da ima prezime, ona mora da bude zajednica vrednosti. Dakle, ja se sećam kako je bilo u vreme studentskog protesta kad je bio bojkot nastave, ne zaustavljanje nastave i blokada svega. Ne incidentna situacija kakva je bila u Novom Sadu gde su pravili spiskove profesora pa im nisu dali da uđu na fakultete, to nije vrednost za koju bih ja glasao - rekao je Antić.

