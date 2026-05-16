Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izazvala je novu buru na društvenim mrežama nakon što je javno prozvala medije N1, Novu S i Danas zbog, kako tvrdi, ignorisanja razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Brnabićeva je na mreži X objavila poruku u kojoj je ironično komentarisala uređivačku politiku pojedinih medija, navodeći da za njih razgovor Vučića i Ursule fon der Lajen „nije vest“, iako je reč o, kako kaže, veoma važnoj informaciji za Srbiju.

- Izgleda da za brze, objektivne i profesionalne medije kakvi su Danas, N1 i Nova S, razgovor između predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen nije vest - napisala je Brnabićeva.

Ona je dodala da će, kako tvrdi, vest ipak biti objavljena, ali „zakopana ispod priča o uticaju obilnih kiša na bubamare i Vučićeve krivice što u maju pada kiša i hladno je“.

Tema razgovora predsednika Srbije sa Ursulom fon der Lajen ocenjena je u državnom vrhu kao važna za evropski put Srbije, političke odnose sa Briselom i buduće projekte sa Evropskom unijom.

Međutim, Brnabićeva tvrdi da blokaderski mediji sistematski minimiziraju ili ignorišu teme koje smatra pozitivnim za vlast i državu.

Vučićev razgovor sa Ursulom fon der Lajen pod lupom javnosti

Razgovor Aleksandra Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen dolazi u trenutku važnih političkih i ekonomskih tema za Srbiju, uključujući evropske integracije, regionalnu stabilnost i saradnju sa Evropskom unijom.

Upravo zbog toga se smatra da je reč o temi od velikog državnog značaja.