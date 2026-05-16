Veliko globalno odbrojavanje do EXPO 2027 u Beogradu zvanično je počelo, a društvene mreže preplavljene su porukama podrške i objavama država, organizacija i međunarodnih partnera koji su pozdravili jučerašnje obeležavanje tačno godinu dana do početka specijalizovane izložbe u Srbiji.

Na internetu su se tokom celog dana pojavljivali snimci, fotografije i čestitke iz različitih delova sveta, dok su brojne zemlje kroz svoje zvanične profile i institucije slale poruke podrške Beogradu i Srbiji kao domaćinu jednog od najvećih međunarodnih događaja u narednim godinama.

Posebnu pažnju izazvale su objave iz država koje će učestvovati na EXPO 2027, među kojima je i Sveta Lucija, čiji je zvanični profil objavio poruku:

- Vidimo se na EXPO 2027 u Beogradu!

Uz poruku je objavljena i promotivna grafika sa velikim natpisom „365 days to go“, čime je simbolično označen početak završnog odbrojavanja do događaja koji će okupiti zemlje iz celog sveta.

Beograd postaje centar sveta

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, a očekuje se dolazak miliona posetilaca, delegacija i kompanija iz brojnih država.

Organizatori ističu da će EXPO predstavljati ogromnu razvojnu šansu za Srbiju kroz investicije, turizam, infrastrukturu i međunarodnu promociju zemlje.

Upravo zato jučerašnje globalno obeležavanje godinu dana do početka manifestacije ima veliki simbolični značaj. Brojne države već sada aktivno promovišu svoje učešće, dok se Beograd priprema za događaj koji će ga staviti u centar svetske pažnje.

Na društvenim mrežama mogli su se videti snimci promotivnih kampanja, zastave zemalja učesnica, odbrojavanja i poruke podrške Srbiji.

Šta EXPO znači za Srbiju

Stručnjaci ocenjuju da bi EXPO 2027 mogao da bude jedan od najvećih ekonomskih i turističkih događaja u modernoj istoriji Srbije.

Osim ogromnog broja turista, očekuju se i velika ulaganja u saobraćaj, infrastrukturu, hotele, izložbene prostore i nove poslovne projekte.

Vlast u Srbiji više puta je poručila da EXPO nije samo međunarodna izložba već projekat koji bi trebalo dugoročno da promeni izgled i razvoj zemlje.

Istovremeno, sve veći broj međunarodnih partnera i država koje promovišu učešće pokazuje da interesovanje za EXPO 2027 raste iz dana u dan.

Kako se približava početak manifestacije, jasno je da će naredni meseci biti obeleženi intenzivnim pripremama i globalnom promocijom Beograda kao domaćina jednog od najvažnijih svetskih događaja.