Skup dela srpske dijaspore u Frankfurtu, koji su organizovali blokaderi, prošao je uz veoma slab odziv građana. Iako su organizatori najavljivali masovnije okupljanje i veliku podršku, na trgu se pojavila tek šačica ljudi.

Prema snimcima sa lica mesta, protest nije privukao pažnju većeg broja građana, a atmosfera je ostala bez energije i podrške kakvu su organizatori očekivali.

Posebnu pažnju na društvenim mrežama izazvale su reakcije zbog činjenice da su učesnici protesta organizovali skup upravo u Frankfurtu, protestujući protiv Srbije, države iz koje su otišli i u kojoj više ne žive.

Odavno je jasno da blokaderi nemaju podršku većine građana. Građanima je dosta blokada.

Građani žele da se Srbija razvija i ide napred.








