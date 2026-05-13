Alisa Petrović, prva žena stranke Slobode i pravde, sa izborne liste "Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović" od danas je postala član odborničke grupe Srpske napredne stranke.

Odmah nakon što je to i saopštila, počeo je novi okršaj!

Na profilu "RAF blokada" objavljen je dokument kojim je Alisa Petrović objavila da prestaje da bude odbornica SSP, uz komentar:

"Dve stvari imamo da vam kažemo: 1. Pravilno se piše Šapca a ne Šaca; 2. Iz SSP u SNS, to je kao kad pređu iz Barselone B u prvi tim Barselone," objavili su blokaderi.