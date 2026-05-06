-Činjenica da se ovoliko raspisao pokazuje da je Đilas odlično razumeo koga je Aleksandar Vučić nazvao šljamom, da se izgleda i prepoznao i malo uvredio, pa su jadni njegovi pokušaji izvrtanja onoga što je rečeno i uvlačenja u celu priču ljudi o kojima niko nije govorio, da bi njemu i njemu sličnima bili štit.

Ne kaže, i pored sve te skribomanije, gde je on bio tih dana i zašto mu ni ta nova vlast nije dozvoljavala da se približi bilo kakvim pozicijama moći, pa je morao u nekom budžaku da čeka trenutak da na vlast dođe Boris Tadić i omogu ći mu da, prema njegovim sopstvenim rečima, zaradi prve velike pare. Posle tih prvih velikih para mu je baš krenulo.

Doduše, narodu nije bilo ni blizu dobro kao njemu, jer su dobijali otkaze, firme su im propadale, oduzimani su im stanovi i kuće, jer je vrednost evra u odnosu na dinar porasla za 50% i nisu mogli da plaćaju rate kredita, ali nije ga bilo briga za te trivijalnosti kad su se stvorili idealni uslovi da se od preprodaje sekundi prihoduje 619 miliona evra?!

Eto. Zato bi moglo da se konstatuje da se era šljama ne završava 5. oktobrom i kratkim periodom posle. Trajalo je to...- napisao je Jovanov na mreži Iks.

Šta je rekao predsednik?

Podsetimo, Vučić je sinoć tokom televizijskog gostovanja govorio, između ostalog, o svojim političkim počecima i događajima iz druge polovine devedesetih, ističući da su upravo tadašnja iskustva značajno oblikovala njegov pogled na politiku i društvo.

– Devedeset šeste, devedeset sedme bio sam u radikalima, ostajao sam duže na poslu. Šešelj bi odlazio oko pola tri, tri, imao je popodnevni odmor, a ja sam ostajao u stranci – rekao je Vučić.

Kako je naveo, u tom periodu svakodnevno je posmatrao proteste koji su se odvijali u Beogradu.

– Tada su bili oni šetači. Gledao sam ih svaki dan kroz prozor u Francuskoj ulici – istakao je.

Vučić tvrdi da je upravo kroz to svakodnevno posmatranje počeo da razvija svoje viđenje političkih procesa u zemlji.

– Video sam koliko je bilo spoljnog uticaja, koliko para je dato za rušenje Miloševića – rekao je.

Dodao je da su ga ta dešavanja navela na razmišljanje o sopstvenoj političkoj ulozi i budućnosti.

– Tada sam počeo da se pitam. Znao sam da će me moj rad dovesti do toga da obavljam važniju funkciju – naveo je predsednik.

Govoreći o događajima 5. oktobra 2000. godine, Vučić je izneo oštru ocenu tadašnjih dešavanja.

– Gledao sam kako najgori talog izlazi na površinu – rekao je.