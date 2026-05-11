Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj istakao je da je potrebno da Srbija zaoštri stav prema državama koje su priznale nezavisnost tzv. Kosova.

- Očigledno ništa ne postižemo za tim pregovaračkim stolom. Koliko je prošlo godina od Briselskog sporazuma? Trinaest, je l' tako? Imali smo dva paketa Briselskih sporazuma. Još ono što je najvažnije nije usvojeno, nije realizovano u praksi, a to je Zajednica srpskih opština. I sad je sve stalo. Ne bi smela Srbija tu nikako da popušta i da se nastavljaju razgovori dok se to ne realizuje. Zajednica srpskih opština, pa onda dalji razgovori. I uostalom, treba zaoštriti stav prema državama koje su priznale nezavisnost tzv. Kosova. To su nama neprijateljske države i to treba jasno staviti do znanja. Država koja priznaje tzv. Kosovo je neprijateljska država. Ja sam očekivao, kad je Vučić pravio one velike sporazume sa Francuzima oko kupovine aviona i drugih stvari, da će sad Francuska da povuče priznanje tzv. Kosova. Kad ono – ništa! Jadac! Jesu jednu stvar učinili što su sprečili, Francuzi – pomogli su im i Nemci – da se tzv. Kosovo primi u Savet Evrope. Ali ako ga jednom prime, mi tog trenutka moramo biti spremni da bezuslovno napustimo Savet Evrope. I u koju međunarodnu organizaciju prime tzv. Kosovo, Srbija neće. Nema više da idu naši državnici na sastanke gde se predstavnik tzv. Kosova uvažava kao ravnopravni državnik - izričit je Šešelj.