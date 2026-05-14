Posle odluke Skupštine opštine Zeta da usvoji Deklaraciju o ukidanju priznanja takozvanog Kosova na području te opštine, inicijator tog predloga i predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da ovaj potez predstavlja početnu fazu procesa ukidanja odluke donete 2008. godine.

Knežević je naveo da namerava da kroz inicijative u drugim opštinama izvrši institucionalni pritisak na vladu Milojka Spajića kako bi povukla priznanje Kosova na nivou države, ističući da je upravo Zeta, koju vidi kao istorijsko jezgro crnogorske državnosti, imala moralnu dužnost da prva promeni odluku koju smatra činom protiv bratske Srbije.



Kako je rekao, čak 85 odsto građana Crne Gore ne slaže s najsramnijom odlukom Crne Gore kojom je, 2008. s Milom Đukanovićem na čelu, priznata lažna država.

Koje opštine su sledeće?

Milan Knežević je u intervjuu za Kurir naveo:

"Očekujem da će se otvoriti šira rasprava, a mi ćemo svakako podneti rezoluciju, dok pre toga očekujem da opštine poput Berana, Pljevalja, Nikšića, Herceg Novog, Andrijevice, Kotora i Tivta donesu istu deklaraciju kako bismo izvršili institucionalni pritisak na Spajićevu Vladu, a da onda donesemo i predložimo rezoluciju u Skupštini Crne Gore. Dovoljno je da oni Srbi koji se u parlamentu tako izjašnjavaju glasaju za deklaraciju, što će biti obavezujuće za vladu, a potom da glasaju i Srbi koji se nalaze u vladi - onda ćemo imati otpriznavanje tzv. države Kosovo i na državnom nivou.

On je naveo da je antisrpski sentiment samo naneo štetu Crnoj Gori:

"Mi nismo imali nikad više Srba u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i sada je prilika da to potvrdimo i delom, . Sad je prilika da na jedan institucionalan način izvršimo pritisak na vladu Milojka Spajića, a ja sam uveren da građani u potpunosti podržavaju ovo što je urađeno. To je jedan veliki iskorak, imajući u vidu da se Crna Gora bila odrekla same sebe otcepljenjem od Srbije i da je od 2006. rasla i gradila se na antisrpskom narativu, a kad kažem rasla - mislim da se smanjivala", kaže Knežević.