Blokaderi su izdajnici, tvrdi predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Na svaki mig idu u Evropsku uniju - oni ih i finansiraju. Išli su na obuke u Brisel. Ne izjašnjavaju se kakav im je stav o Kosovu i Metohiji, o Republici Srpskoj, o zahtevu Zapada da zavodimo sankcije Rusiji, o Srebrenici...To je šupljikat pokret! - kazao je Šešelj za Studio B.

Ističe da u blokaderskom pokretu ne vidi prave studente.

- To je izvestan lumpenproletarijat kojima nije do studiranja, kojima nije do učenja, nego tako vole da prave razne gluposti. To im je zanimljivo, to im je zabavno, a nečem se i nadaju. Nadaju se ako i krenu opet da studiraju da će dobiti bolje ocene, da će im to ovi profesori-plenumaši zapamtiti. A to se stvarno i dešavalo, imali smo nekoliko slučajeva te vrste korupcije. Jer ti blokaderi ništa ne nude i oni se ni o čemu ne izjašnjavaju.

Država je morala mnogo oštrije da reaguje kad su blokaderi policajce gađali kamenjem, kad su im otimali pendreke i vizire, kad su ih zasipali jogurtom i brašnom i tako dalje, objašnjava predsednik SRS.

- Ozbiljna vlast bi tada intervenisala i dobili bi batine koje bi pamtili do kraja života. Da jednom nauče da je policajac neprikosnoven. Ako se ogreši o svoja pravila službe, zapiše mu se broj i podnese prijava, i on mora da bude kažnjen ako se ogrešio. Ali da ga neko ponižava, ne sme niko - rekao je Šešelj.