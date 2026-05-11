Vladan Savić, frontmen Magla benda nastavlja sa serijom sjajnih koncerata, a čini se da su poverenje publike i te kako opravdali, s obzirom na to da se za njihove nastupe traži karta više.

Naša ekipa našla se na licu mesta kako bismo ispratili atmosferu, a tom prilikom pevač nam je otkrio zanimljivu stvar, da je tri puta odbio da peva na svadbi košarkaša Nikole Jokića.





Na pitanje kako je reagovao kada je čuo da će proslavljeni košarkaš biti u prvom redu, Vlada se nasmejao i rekao nam:

-Zadovoljstvo mi je da živim u doba Nikole Jokića. Biće mi zadovoljstvo da se upoznamo večeras. Na obostranu žalost, kada se venčavao, supruga i on su želeli da mi nastupamo na njihovoj svadbi. Dva puta su nas pitali za termin, dva puta smo bili zauzeti, treći termin smo bili zauzeti - rekao je Vladan koji ne krije da mu je žao što nisu ulepšali njihov veliki dan, ali se raduje večerašnjem druženju.

Na beogradskom koncertu večeras je pristigao veliki broj poznatih ličnosti, a među njima tu je i Ceca Ražnatović i Dejan Petrović sa suprugom i ćerkom koja je u oktobru mesecu proslavila 18. rođendan.

BONUS VIDEO: