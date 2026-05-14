Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić izjavio je juče da je Alisa Petrović, dosadašnja odbornica Stranke slobode i pravde (SSP) u Šapcu, od danas član odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS).

„Alisa Petrović, kao prva žena stranke Slobode i pravde, s izborne liste Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović, od danas je član odborničke grupe Srpske napredne stranke“, naveo je Pajić na Fejsbuku.

Dodao je da će Petrovićeva biti 36. odbornik u odborničkoj grupi „Aleksandar Vučić - Šabac ne sme da stane“, koja je i do sada imala apsolutnu većinu u Skupštini grada Šapca.

Od kako jeobjavljena ova vest, na društvenoj mreži X konstantno traje obračun lidera SSP Dragana Đilasa i anonimnih profila blokadera sa različitih fakulteta.

Obračun je postao ličan u prirodi, jer su blokaderi isprozivali Đilasa da mu ćerka navodno radi kao PR u projektu Ekspo.

Đilas je napisao da njegova ćerka nikada nije radila za EXPO, projekat od nacionalnog značaja, koji opozicija i blokaderi uporno pokušavaju da stopiraju.

U dramatičnom obraćanju, Đilas je naveo da se, kao i sve majke, plaši za bezbednost svoje ćerke koja ide na proteste, jer "ta opasnost realno postoji danas u Srbiji". On je direktno prozvao i bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, koji je podržao komentare na mrežama.

Blokaderi su otišli i korak dalje, tvrdeći da postoje dokazi da je njegova ćerka ipak povezana sa projektom Ekspo.

"Ne laže Nestorović, nego LinkedIn profil tvoje ćerke Sofije", stoji u jednom od odgovora, čime je Đilasova tvrdnja u potpunosti raskrinkana.

Umesto da odgovori na optužbe, lider opozicije se ponovo sakrio iza priče o ugroženosti porodice, što je taktika koju redovno koristi kada ostane bez argumenata.