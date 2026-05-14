Iako zvanična Podgorica planira "trodnevnu proslavu jubileja", dobar deo crnogorskih opština i institucija nema u planu nikakve događaje. Drugim rečima, "puca im" za jubilej Milogoraca.

Tako je nastala opšta panika među raznim NVO i vlastima u Podgorici, što niko neće da se igra s njima u pesku.

Kako im govore analize "većina opština u Crnoj Gori ne planira obeležavanje dvadesetogodišnjice obnove nezavisnosti ili o tome nije obavestila javnost." Jedina "svijetla tačka" im je opština Kolašin, koja je odrešila kesu da slavi što su se otcepili od Srbije.

Sa druge strane opštine Tivat, Zeta, Herceg Novi, Pljevlja - eksplicitno su navele da nemaju planove i budžet za ovu svrhu.

Predsednici opština Herceg Novi i Pljevlja među prvima su javno saopštili da te opštine neće obeležavati "Dan nezavisnosti" 21. maja.

Predsednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić potvrdio je za RTCG da ta opština neće organizovati svečanost povodom "Dana nezavisnosti", a ko želi neka slavi. Katić se pozvao na zakon, rekavši da je organizacija svečanosti za državne praznike obaveza državnih, a ne lokalnih institucija.

Predsednik Opštine Pljevlja smatra da referendum održan 21. maja 2006. godine nije datum koji ujedinjuje, već deli građane Crne Gore, te da u Pljevljima nema zainteresovanih za obeležavanje jubileja.

Na to besne NVO sektori, strane ambasade, a ljuti se pomalo i zvanična Podgorica samo da ne vidi niko, jer ipak sramota ih je sebe samih. Možda.