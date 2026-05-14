Ova poseta je došla u vreme velikih svetskih političkih turbulencija. Rat na Bliskom istoku i u Ukrajini, što ima za posledicu sve veću ekonomsku krizu, pored ostalog, izazvanu nestašicom energenata nafte i gasa. Postoji još mnogo pitanja pored ovih koji su prevashodno ekonomske prirode, o kojima američki i kineski predsednik treba da razgovaraju. Uostalom, na put u Kinu Donald Tramp je poveo 17 najvažnijih poslovnih ljudi, direktora i vlasnika najvećih američkih i svetskih kompanija. Kada su ovakva krizna vremena u svetu jedino što može da dovede do smirivanja tenzija kako na vojnom , tako i na ekonomskom polju, jeste razgovor i dogovor velikih sila , SAD, Republike Kine i Ruske Federacije. Prošlost nas uči da je to uvek tako bilo i da to nema alternativu.

Na žalost po nju, Evropa u te razgovore nije uključena, a dobro znamo da ni u prošlosti nikad nije ni bila . Ali to nije smetalo da zadnjih šest meseci Kinu posete Makron, Starmer i Merc, pojedinačno , svakog meseca po jedan, i to sa velikim svojim privrednim delegacijama.

Ceo svet, i sve svetske agencije iz minuta u minut, prate posetu Donalda Trampa Kini i očekuju da čuju rezultate razgovora sa kineskim Predsednikom Si ĐI Pingom.

Sigurno će sve svetske agencije da objave da će prvi predsednik, koga će kineski predsednik primiti u zvaničnu posetu kada isprati Donalda Trampa biti Predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Svi mrzitelji Srbije, a pogotovo Aleksandra Vučića u zemlji, a naročito širom Evrope, nemoćno će samo reći "da je to samo koincidencija!" Jedno je sigurno, po njima "koincidenciju" će da prenesu svi svetski mediji. Već duže vreme u Kini boravi srpska privredna delegacija i određeni ministri, tako da se očekuje i potpisivanje velikog broja bilateralnih i poslovnih sporazuma između Kine i Srbije. Očekuju se i znatne kineske investicije u Srbiju, nagoveštena je izgradnja fabrike robota i još mnogo toga.

Sigurno da će bivši studenti-teroristi, koje od milošte zovemo blokaderima, opozicija i kvazi intelektualci u Srbiji gledati na sve načine da pokušaju da omalovaže ovu posetu našeg Predsednika Kini i potvrdu čeličnog prijateljstva, Proteklih meseci, pa i godina svi oni koji priželjkuju zaustavljanje privrednog rasta Srbije i njeno urušavanje, na sve moguće načine kritikuju kineske kompanije koje su kod nas angažovane na mnogim projektima.

Sve ovo, dok mnoge evropske zemlje priželjkuju ne bi li Kina samo krajičkom oka na njih obratila pažnju.

A neposredno pre puta u Kinu, Predsednik Aleksandar Vučić primio je podsekretarku za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Saru Rodžers, koja je zvanično potpisala prijavu za učešće na EXPO, a posebno istakla značaj slobodarskog naroda Srbije, koji je u oba svetska rata bio na strani Amerike, i da smatra Srbiju faktorom stabilnosti u ovom delu Evrope, i da će se intenzivno raditi na daljem produbljivanju i razvijanju bilateralnih odnosa Amerike i Srbije.

Kad se sve ovo sagleda, samo par zadnjih dana, mnoge stvari definitivno postaju smešne, a mnogi ljudi u Srbiji jadni, da ne mogu biti jadniji.

U jeku najžešćeg haosa koji su napravili, u želji da vlast preuzmu nasilnim putem, svi su akteri ovih nereda odbijali razgovor sa tim istim Aleksandrom Vučićem, predsednikom naše države, legitimno izabranim ogromnim brojem glasova na neposrednim izborima. Odbijali su da razgovaraju , kako kažu , sa "nenadležnom osobom". Ovaj njihov stav, kao dokaz nemoći, jadan je tužan i smešan.

Predsednika svoje Republike, koji za dan dva zvanično posećuje Kinu i koga primaju svi državnici u svetu, ignoriše jedan obskurni lik poput rektora Beogradskog univerziteta, Vladana Đokića. Više puta je pozivan, ali je odbijao razgovor, doduše nivo sa kojim komunicira Vladan Đokić, u svom sprovođenju opstrukcije univerziteta su niže strane diplomate, ideolozi i finansijeri, naročito u Hrvatskoj, kao i činovnici u Briselu, Picula i Marta Kos.

Ostaje svima njima, koji mrze Srbiju, a na prvom mestu njenog predsednika, samo da se nerviraju i da gledaju kakvu uspešnu politiku vodi u interesu svoje zemlje, ne samo kao političar već uveliko i državnik Aleksandar Vučić.