Blokaderi kad bi osvojili vlast, to bi bila najtotalitarnija vlast koja je dosad u svetu postojala, upozorava predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
- Nešto poput Pol Pota. Svi mi koji smo protiv, mogli bismo očekivati da nas negde vežu u lance i da nas odvedu na kopanje ili da nas streljaju. To je radio Pol Pot - kazao je Šešelj za TV Pink.
Podsećamo, Pol Pot je vladao Kambodzom od 1975. do 1979. godine kao vođa režima Crvenih Kmera, uvodeći surovu komunističku diktaturu.
Tokom njegove vladavine gradovi su nasilno pražnjeni, ljudi su terani na težak rad, a intelektualci, politički protivnici i mnogi nevini građani masovno su ubijani ili umrli od gladi i bolesti.
Procenjuje se da je zbog njegove politike stradalo između 1,5 i 2 miliona ljudi.
