Obraćanje predsednika Vučića

"Kada nam dođu strani izvođači, oni dovode svoje radnike, operativu, moraju da angažuju deo ljudei odavde. Možete da mislite koliko će problema još da bude. Ujedinjeni kao narod možemo da ispunimo neverovatne ciljeve. Ponosan sam na ovaj paviljon, koji će biti kruna. Možda bi nekim bilo lakše da se ništa ne radei. Mi smo zagrizli da se to uradi, da izgradimo našu zemlju. Za nas je EXPO i put do Kraljeva, i bolnice... Verujem da ćemo to izgurati, a da nam javni dug ostane ispod 45%. Da ostavimo sabilnu zemlju budućim generacijama. Još mnogo truda i rada je potrebno. Presrećan sam zbog ovoga. Ljudi treba da vide kojom brzinom Srbija napreduje, da možemo da se poredimo sa najuspešnijim zemljama kada zavrnemo rukave," rekao je Vučić.

"Njihovo pravo i stvar. Samo građani treba da znaju, da Crnogorci sa tolikom radošću proslavljaju otcepljenje od nas. Sa dovođenjem Rikija Martina. Mnogo bih mogao da kažem o nesposobnosti našeg tadašenjeg rukovodstva. Što se tiče položaja Srba, čudno je da Srbi nemaju pravo da koriste srpski jezik kao službeni, koji je većinski u Crnoj Gori. Čudno je da Evropa na tome ne insistira. Šta da radite. Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom, a ove druge mogli ste da čujete juče kako su pravdali agresiju na Jugoslaviju. Svu sreću im želim, a Srbija da ide napred. Siguran sam da ne samo Srbi, već i drugi građani Crne Gore Srbiju doživljavaju kao sebi blisku. Dobio sam poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi otcepljenja od moje Srbije. Naravno da u tome neću učestvovati. A oni neka slave šta god hoće."

"Naravno da postoji kost-benefit analiza. Samo da objasnim ljudima da vidite koliko je to neprincipijalno postavljeno pitanje. Vidite, nema kost-benefit analize kada gradite klinički centa, stadion... zato što je sve bacanje para u bunar. Kada je klinički centar isplativ? Nikada. Ali to nije bačen novac, to je da bi naši građani imali najbolje bolnice. Uzgred ovi vaši ni jednu nisu. Vazda zbog kost-benefit analiza. Ne možete sve da posmatrate kroz kost-benefit analize. Ovde je urađena analiza, ne možete ni da dobijete EXPO ako je nemate, i šta je to što radite sa tim prostorom kada se završi. Slično pitanje ste mi postavljali za Er Srbiju. Što ne verujete u svoju zemlju da bude uspešnija od drugih. Napravićemo EXPO koji će uz Astanu biti najbolji. Ovo nam u svakom trenutku doprinosi BDP-u. Vaša plata raste, penzije. Ne biste mogli da stvorite ambijent da raspu primanja da ovo nemate. Ovo je najveće gradilište u jugoistočnoj Evrope. Posle toga ćete imati hiljade zaposlenih. Koliko u Galeriji imate zaposlenih? Ovim se kreira posao za ljude. I pri tome ćemo da poslujemo pozitivno."

"Kad se vraćam avionom noću, jedino što sija i šljašti je Beograd na vodi. E pa sve će da sija i šljašti. I nastavićemo da se borimo."

"Svako od nas ima svoje snove. Ja sanjam uspešnu Srbiju, oni mene bez glave. Ja im verujem da sam ja u lose-lose situaciji. I ja im čestitam, samo još da pobede na izborima."

"Što se tiče pitanja borbe protiv arogancije i bahatih funkcionera, uskoro ću objaviti kako građani mogu da me obaveste."

"Što se MOL-a tiče u 13 sati imaju nastavak razgovora. Ako se dogovore oko rafinerije, onda ću da probam da zaključim razgovore sa njima, a onda vlada i ministarstvo donose konačnu odluku."

Obilazak radova

"Biće mnogo zelenila, desetine hiljada stabala. Ogroman je projekat u oblasti hortikulture. Stadion će čudesno da izgleda, i sve oko stadiona."

"To će biti najlepši objekat za koncerte u ovom delu Evrope, nije samo fudbalski stadion. Kada imate koncert ne možete da se pentrate na tribine i da trčite 300 stepenika, nego imate izlaze dole koje možete da koristite, i u najkraćem roku da ga napustite. Radili smo po najvišim standardima, najbezbednije. Sva sedajuća mesta su pokrivena, može da pada kiša, sneg, šta hoćete. Gledaoci će uvek da budu na suvom, toplom."

"Tu je i heliodrom za leteće taksije takođe, imaćemo dva demo leta svaki dan," dodao je Siniša Mali.

"Nikad nemate ispod 3.500 ranika, to vrvi kao u košnici. Nažalost, većim delom su strani radnici. Ne zato što nećemo, nego zato što nema dovoljno naših radnika," rekao je Vučić.

"Siniša će da leti svaki dan, pre mene," našalio se Vučić.

"Ovo će biti fantastična lokacija koja će da privlači veliku pažnju. Blizu ste svemu. Beograd će da se širi na ovu stranu, tzv. Donji Srem. Verujem da je ovo jedan od projekata koji ulazi u istoriju. EXPO će privući najveću pažnju širom sveta. Najviše posetilaca će biti na EXPU. Imamo desetine predsednika koji će doći. Beograd postaje svet, već krajem 2026. godine."

"Nismo u stanju da napravimo uspešne firme, jer novac koji im damo koriste za vraćanje starih dugova. Neke firme su izuzetno dobro uradile ovaj stambeni prostor, i na vreme ga uradile. Naše firme. I njima čestitam, i to treba da im bude dobra referenca. Ali se tresem od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo."

"Verujem u pritisak, i težak rad. Ne verujem u to lako ćemo i lepo ćemo. Ništa u životu nisam uradio lako. Sad vam izgleda lako i lepo kada odete u Galeriju, ili u kafanu neku. Pa što niste došli da pomognete kada smo se borili sa onima koji su nosili patke. Ali smo izgurali. Kako? Uz dnevni pritisak i borbu."

"Jel mislite da slučajno postoji razlika između onih koji grade zemlju uspešno i onih drugih."

Za sam Ekspo neće biti dovoljno parking mesta, ali naći ćemo rešenje u blizini, rekao je Vučić.

"Biće dana kada će biti i 50-60.000 ljudi. Standard je da se vozi po jedno ili dvoje u automobilu. Više od 120.000 posetilaca očekujemo vikendom."

"Ovo postaje novi Beogradski sajam posle Ekspa. Biće uvedeno 7 novih linija centar-EXPO," rekao je Mali.

Mora da bude puniji stadion, velike utakmice, kazao je Vučić.

"Naš izložbeni prostor će biti jedan od najlepših. Radiće i Kinezi i Amerikanci, Rusi, Nemci su ozbiljni, Emirati..."

Biće interesantno koordinirati 140 učesnika, dodao je Mali, dok je Vučić istakao da očekuje da se prijave desetine hiljade volontera.

"Imaćemo više hotela koji će u blizini aerodroma da se grade, blizu EXPA. Da nema Sava centra ne bismo imali kongresne dvorane."

"Velike kompanije kupuju svoje zgrade pored EXPO, to se dešava," rekao je Mali.

"Većih mi problema imamo. Nema nikada dovoljno rada bez pritiska. Ja kad čujem u sportu "bio je veliki pritisak." Nemoj da se baviš tim poslom ako ne možeš da izdržiš pritisak. Ako nisi u stanju, nemoj da radiš. Moraš da uvek uradiš više od onoga što od tebe očekuju. Ja sad bukvalno progonim ljude da završe auto-put. Dok ne izvršite pritisak na sebe, da učite više, radite, nema ništa onda. Sad možda možeš da zviždiš po ulici pa da dobiješ 10, to u moje vreme nije moglo."

"Poseta Kini je važna. Ovaj sajam mora da postane regionalni centar. Razgovarao sam sa ljudima iz Nemačke koji su vlasnici tematskih parkova, ljudi će biti oduševljeni, ovo će biti čudesno mesto do kojeg se brzo i lako dolazi."