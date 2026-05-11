Opoziciona novinarka Antonela Riha iznela je oštre kritike na račun blokadera i posebno takozvane "studentske liste", ističući da javnosti i dalje nije jasno kakvu politiku oni zapravo nude.

Kako je istakla, problem vidi u nedostatku programa takozvane "studentske liste", ističući da nam prodaju maglu.

"A (blokaderi) studenti s druge strane, mi ne znamo još uvek politički program, mi ne znamo šta oni nude kroz tu (takozvanu) "studentsku listu" koja će biti. Kakva je to politika: ekonomska politika, socijalna, spoljna politika... Mi ne znamo šta je to. Oni nam prave maglu na neki način – bave se listom, umesto: prvo ideš sa programom, pa onda biraš ljude!" - rekla je Riha.

Ona je dodatno opisala i stanje unutar blokadera na društvenim mrežama ističući da se vodi "bukvalno rat" među blokaderima na društvenim mrežama.

"Znači, ti imaš, na primer, na mreži X bukvalno rat između opozicionih struja, bilo da su to studentski pokreti s jedne strane, pa onda, ne znam, proevropska opozicija, pa unutar proevropske... Znači, to je kao jedan šum koji ne donosi ništa, kako da kažem, ne donosi ništa pametno - rekla je novinarka.

Njene izjave još jedna su potvrda da bukti brutalan sukob za prevlast u blokaderskim redovima.