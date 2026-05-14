Njihov koncept je jednostavan — pokušavaju da probaju hranu iz svake zemlje sveta, ali bez napuštanja Njujorka.

Nakon mongolske, brazilske, avganistanske i sirijske kuhinje, na red je stigla i srpska gastronomija.

"Kako se kaže živeli?"

Za svoju novu kulinarsku avanturu odabrali su restoran Kafana u delu grada poznatom kao Alphabet City.

Veče je počelo potpuno u balkanskom stilu — uz rakiju, vino i glasno nazdravljanje.

Kako se kaže "živeli" na srpskom? - upitali su kroz smeh, dok ih je konobar Srđan učio osnovnim izrazima.

Jedan specijalitet ih potpuno oborio

Najveće iznenađenje večeri bio je Kajmak, koji su probali prvi put u životu.

Ovo je razlog zašto svi pričaju o balkanskoj hrani - rekao je jedan od njih dok je mazao kajmak na toplu pitu sa mesom.

Konobar im je u jednom trenutku kroz smeh poručio:

Sudeći po njihovim reakcijama, potpuno su se složili.

Gozba trajala satima

Tokom večeri probali su srpsku salatu, pitu sa spanaćem, razne vrste mesa, pivo i palačinke sa orasima i čokoladom.

Video je posebno nasmejao ljude jer su TikTokeri priznali da su u restoranu ostali gotovo pet sati.

Mislim da smo ovde već pet sati i još pijemo - rekao je jedan od njih pred kraj videa.

Pričali i o Nikoli Jokiću

Osim hrane, razgovarali su i o Nikoli Jokiću, životu u Srbiji i razlikama između Balkana i Amerike.

Konobar Srđan ih je čak pozvao i na proslavu godišnjice restorana, što je dodatno oduševilo njihove pratioce.

Balkan oduševljen reakcijama Amerikanaca

Snimak je brzo postao viralan među ljudima sa Balkana, koji su u komentarima masovno pisali da su reakcije Amerikanaca potpuno iskrene.

Mnogi su posebno bili ponosni što su upravo kajmak, rakija i domaće meso ostavili najjači utisak na goste iz Amerike.