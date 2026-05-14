Kako prenosi RTCG, ogromna tuna ulovljena je u Volujici kod Bara nakon iscrpljujuće borbe koja je trajala punih 18 minuta.

"To je ulov života"

Vukčević nije krio emocije nakon što je uspeo da savlada ogromnu ribu.

To je ulov života, mi to tako kažemo. Kapitalna riba, opasna i neverovatno jaka - rekao je on.

Objasnio je da su tune među najtežim ribama za podvodni lov jer gotovo nikada ne miruju.

To su ribe koje čitav život samo plivaju i jedu. To je čisti mišić - dodao je.

Sve se dogodilo na dubini od 12,5 metara

Susret sa džinovskom tunom dogodio se na dubini od oko 12,5 metara.

Vukčević kaže da je odmah primetio da se nešto dešava kada je sitna riba počela panično da beži.

To je bio znak da dolazi predator - ispričao je.

Tunu je pogodio već prvim hicem, ali nije uspeo odmah da je onesposobi.

"Vukla me kroz more"

U tom trenutku počela je prava borba.

Vukla me je kroz more punih 18 minuta i morao sam da pazim da me ne povuče u dubinu - rekao je ribolovac.

Dodaje da je tuna bila neverovatno snažna i da je svaki trenutak mogao da bude opasan.

Prijatelj pomogao da savlada džinovsku ribu

Na kraju je presudnu pomoć pružio njegov prijatelj Boban Radošević, koji ga je pratio čamcem tokom lova.

Boban je uspeo da još jednom pogodi ogromnu tunu, nakon čega je riba konačno savladana.

Snimak i priča oduševili region

Vest o kapitalnom ulovu brzo se proširila društvenim mrežama, gde mnogi pišu da je ovo san svakog podvodnog ribolovca.

Mnogi su posebno impresionirani činjenicom da je borba sa ribom trajala gotovo 20 minuta u otvorenom moru.