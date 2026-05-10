Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak, 11. maja, sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog Stejt departmentaSarom Rodžers, saopštila je danas Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Kako je najavljeno, sastanak će početi sutra u 12.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a nakon sastanka će medijima biti prosleđeno saopštenje.

Američki Stejt department objavio je 5. maja da će podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti u Beogradu i Veneciji u periodu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.