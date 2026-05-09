Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima tokom posete Šidu i poručio da Srbiju uskoro očekuju važni izbori na kojima će se, kako je rekao, odlučivati između budućnosti i povratka u prošlost.

Vučić je na Instagram profilu “avucic” objavio snimak iz Šida, a tokom obraćanja istakao je da očekuje ubedljivu pobedu i nastavak razvoja Srbije.

“Izbori za budućnost Srbije”

– Pred nama su uskoro, dragi prijatelji, izbori za budućnost Srbije. Izbori na kojima se donosi odluka: hoćemo li u budućnost ili u prošlost – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije naglasio je da država želi dodatno da ulaže u Šid, Srem i razvoj cele Srbije, kako bi građani imali bolji životni standard i sigurniju budućnost.

Više od 20 miliona evra za Šid

– Mi hoćemo da nam Šid bude ekonomska tvrđava. Hoćemo da vi živite bolje i zato hoćemo da ulažemo mnogo više novca. Do kraja godine više od 20 miliona evra ćemo iz Beograda da uložimo u Šid – poručio je Vučić.

On je istakao da će nova ulaganja doprineti daljem razvoju infrastrukture, privrede i otvaranju novih mogućnosti za građane ovog dela Srbije.

“Da pokažemo koliko volimo Srbiju”

Vučić se zahvalio građanima na podršci, ljubavi prema Srbiji i istrajnosti tokom, kako je naveo, teških dana kroz koje je zemlja prolazila.

– A vama, kojima je uvek država bila najvažnija, beskrajno hvala. Hvala vam što volite Šid, hvala vam što volite Srem, hvala vam što volite Srbiju, hvala vam na ljubavi, hvala vam na svim teškim danima kroz koje ste prolazili – rekao je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da očekuje veliku podršku građana na narednim izborima i dodao da veruje u pobedu politike razvoja, ulaganja i stabilnosti.

– Očekujem ubedljivu pobedu. Da im pokažemo koliko volimo Srbiju. Živela Srbija, hvala vam još jedanput! – zaključio je Vučić.

Velika pažnja na društvenim mrežama

Njegovo obraćanje izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama, gde se snimak iz Šida ubrzano deli, uz brojne komentare podrške predsedniku Srbije i politici daljeg razvoja zemlje.