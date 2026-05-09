Jeziva scena dogodila se 25. aprila kod obale Santa Barbare u Kaliforniji, a snimak koji je nekoliko dana kasnije objavljen na internetu postao je viralan širom sveta.

"Da li je to delfin?" Sekund kasnije usledio je šok

Iskusni surferi Ron Takeda i Tavis Boise vozili su posebne daske sa hidrokrilima koje lebde iznad vode kada su primetili veliku siluetu iza sebe.

Da li je to delfin? - upitao je jedan od njih.

Međutim, već u sledećem trenutku postalo je jasno da ih prati nešto mnogo opasnije.

Na snimku se vidi kako ogromno peraje izlazi iz vode i kreće pravo iza surfera.

"O, Bože, prati te!"

Muškarac koji je snimao sve vreme upozoravao je prijatelja da ne izgubi ravnotežu.

Nemoj da padneš! O, Bože, prati te! - čuje se na snimku koji je preplavio društvene mreže.

Situacija je iz sekunde u sekundu postajala sve napetija, dok je ajkula nekoliko minuta plivala tik iza surfera.

Borba da ne padne u vodu

Kako prenosi The Guardian, surfer je pokušavao da održi brzinu od oko 16 kilometara na sat kako ne bi završio u vodi pored predatora.

Bilo je neverovatno. I dalje nas je jurila - rekao je Boise nakon incidenta.

Obojica su priznala da su i ranije viđali ajkule tokom surfovanja, ali nikada nisu imali ovako dug i blizak susret.

Stručnjaci veruju da je bila velika bela ajkula

Prema proceni stručnjaka koji su analizirali snimak, najverovatnije je reč o velikoj beloj ajkuli.

Surferi smatraju da životinja nije pokušavala da ih napadne, već da ju je verovatno privuklo kretanje hidrokrila ispod daske, koje iz dubine može podsećati na plen.

Siguran sam da je bila samo radoznala. Nije nas ni dotakla - rekao je Takeda.

Posle svega poručili samo jedno

Iako su prošli kroz veoma stresnu situaciju, surferi kažu da nemaju nameru da odustanu od izlazaka na vodu.

Nakon svega izvukli su jedan zaključak: