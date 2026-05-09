"Napade na sve one koji drugačije misle od onih koji su umislil da su Bogom dani, da nam drže pridike, makar i o onome o čemu ne znaju ništa. Mogli ste da vidite decu od 18 godina znaju sve bolje od onih koji su od njih tri puta stariji i školovaniji od njih. Lepo to govori o energiji i entuzijazmu, ali nije sasvim realno, ali opet mi moramo da brinemo o toj deci, da im pružimo dobro obrazovanje i školovanje, a onda će bolje umeti da cene svoje roditelje, bake i deke, koji su ovu zemlju izgradili. Tek onda kada vidiš kako su radili oni koji su zemlju izgradili, nauči od njih, pa onda kaži da možeš bolje i više", kaže Vučić.

"Pred nama su uskoro, dragi prijatelji, odlučujući, odsudni izbori, izbori za budućnost Srbije, izbori na kojima se donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost. Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su ovu zemlju iništili, po kilo mesa prodavali Srbe haškom Tribunalu, zatvorili fabrike, postajali sve bogatiji a narod siromašniji. Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onih koji ni jednu bolnicu, školu, auto-put nisu izgradili. Ništa nisu napravili. Ili ćemo da idemo u budućnost. Daću sve od sebe da Srbija nastavi da se razvija. MMF predviđa za narednu godinu najveći rast u Evropi za našu Srbiju", dodaje on.

"Pa neko je morao vredno da radi, neko je morao da gradi da bismo došli u tu poziciju, i to imamo zahvaljujući vama, dragi građani. Ovde u Šidu očekujem veliku pobedu, i nije dovoljno 45-50 posto, samo 60 plus dolazi u obzir", rekao je Vučić i još jednom zahvalio na podršci.

Ceo obilazak pogledajte u našem blogu uživo.

BONUS VIDEO