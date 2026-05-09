"Za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija. Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama," rekao je predsednik Vučić.

Na pitanje novinarke o tome da blokaderi tvrde da "ne sme" da raspiše izbore, on je odgovorio:

"Ne smem da raspišem izbore. Šta ste očekivali od mene, da kažem 'evo hoću sutra ću'. Država nije igračka, izbore raspisujete kada je to dobro za državu. Da i će biti za dva meseca ili pet meseci, potpuno je svejedno. Oni su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, jer ljudi uvek donesu dobru odluku. Ljudi biraju svoju budućnost i znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i zato je važno da se na taj način tako odnosimo prema ovom pitanju. Ako neko sebe obmanjuje, onda je to u redu."

Ceo obilazak pogledajte u našem blogu uživo.

BONUS VIDEO